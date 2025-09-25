Malore durante l' allenamento muore a 30 anni maratoneta etiope

Shewarge Amare Alene si è spenta in ospedale dopo un malore in allenamento ad Addis Abeba. Quattro mesi fa aveva vinto a Stoccolma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Malore durante l'allenamento, muore a 30 anni maratoneta etiope

Shewarge Alene si sente male durante l'allenamento e muore in ospedale, aveva solo 30 anni: «Impossibile salvarle la vita» - A darne notizia gli organizzatori della maratona di Stoccolma, dove si era imposta il 31 maggio ...

