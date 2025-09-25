Malore dopo il tuffo nel lago | trovato privo di sensi sulla strada

Attimi di apprensione mercoledì pomeriggio lungo la Ss240 Gardesana occidentale, nei pressi della galleria Cancarolle, ai confini tra Torbole e Garda: è qui che intorno alle 15.30 un subacqueo è stato trovato privo di sensi a bordo strada, probabilmente colto da malore non appena riemerso dopo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: malore - dopo

