(Adnkronos) – Il 29 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del cuore per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e per ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo e in Italia, dove rappresentano circa il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Malattie cardiovascolari prima causa di morte nel mondo e in Italia

Fitosteroli, come aiutano a prevenire diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari

Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme

I forti sintomi premestruali sono associati a un rischio superiore di malattie cardiovascolari: lo studio

Settembre è il mese dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, la principale causa di morte in Italia e nel mondo. Le farmacie, grazie alla loro diffusione capillare, sono un presidio fondamentale per intercettare precocemente i fattori di rischio e s

Malattie cardiovascolari, al policlinico di Monserrato cinque giorni di consulti gratuiti

Malattie cardiovascolari prima causa di morte nel mondo e in Italia - Anmco: 'Circa 1 persona su 3 con malattie cardiovascolari presenta anche un disturbo di salute mentale come depression ...

Con la prevenzione è possibile ridurre l'80% delle malattie - 000 decessi all'anno (38% donne e 31% uomini) e un costo stimato di 42 miliardi di euro per il Sistema ...