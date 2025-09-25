Malattia di Huntington per la prima volta un trattamento sperimentale basato su una terapia genica sembra molto promettente
Potrebbe rallentare del 75% il progredire dei sintomi di una malattia per cui oggi non esiste una cura.
Malattia di Huntington: sintomi, terapie e nuove speranze da un farmaco
Malattia di Huntington: la speranza arriva dalla terapia genica. Ecco cosa può cambiare per i pazienti
La malattia di Huntington è una delle malattie genetiche neurodegenerative più difficili e finora era senza cura. Dopo decenni di ricerche, una prima terapia per rallentarne l'avanzamento ha dato risultati positivi:
Direzione Bucarest! ? Francesco, Cristina, Dominga e Francesca. Arianna, Marika e Andrea. Sara, Rosaria e Simone Dieci cuori, dieci menti, un'unica missione: portare la voce di #HuntingtonOnlus al Congresso Europeo #EHA sulla #malattiadiHuntingto
Malattia di Huntington, nuove prospettive di cura? - Per la prima volta ricercatori inglesi hanno sperimentato con successo una nuova terapia di editing genetico a base di MicroRNA ricombinante ...
C'è un primo trattamento promettente contro la malattia di Huntington - Dopo decenni di ricerche, una prima terapia per rallentare l'avanzamento della malattia di Huntington ha dato risultati positivi, riducendo di circa il 75 per cento il progredire dei sintomi.