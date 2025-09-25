Malattia colf e badanti 2025 | regole certificato retribuzione e conservazione posto

Alla stregua delle altre categorie di lavoratori dipendenti, anche chi è impiegato in attività domestiche (come colf e badanti ) ha diritto a una particolare tutela economica per i periodi di non lavoro causati da eventi di malattia. La disciplina sulla malattia dei lavoratori domestici presenta però una serie di specificità. Prima fra tutte l’assenza di qualsiasi copertura economica a carico dell’INPS. Esiste, al contrario, un intervento da parte del datore di lavoro, diverso a seconda dell’anzianità di servizio della persona. L’altro aspetto tutt’altro che ordinario è la competenza esclusiva dei contratti collettivi sulla disciplina degli eventi di malattia, sia in termini di adempimenti a carico del lavoratore che di indennità economica spettante a quest’ultimo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Malattia colf e badanti 2025: regole, certificato, retribuzione e conservazione posto

