"Mai avuto collegamenti con la ‘ndrangheta. Conoscevo qualche calabrese, ce ne erano anche tra i miei 200 operai. Invece dall’incendio del mio impianto di rifiuti in via Chiasserini a Milano, la Procura si è convinta che sono un criminale e mi devo fare 8 anni di carcere". Aldo Bosina, condannato per traffico illecito di rifiuti come amministratore di fatto della Ipb Italia, società che gestiva il capannone andato a fuoco il 14 ottobre 2018 con un vasto incendio durato per giorni, ora è chiamato a rispondere dell’accusa di autoriciclaggio nel processo al Tribunale di Monza sulla presunta rete mafiosa del Comasco, sgominata con gli arresti nel 2021, che avrebbe avuto come base operativa il supermercato Paper Market di Correzzana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

