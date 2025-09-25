Mahmoud Abbas all' Onu | da Israele crimine di guerra e contro l' umanità

Roma, 25 set. (askanews) - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha aperto il suo intervento in videocollegamento all'Assemblea generale dell'Onu a New York, affermando che "quello che sta facendo Israele non è solo un'aggressione, ma un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità". "Vi parlo oggi dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento" ha detto. Tutto questo, ha aggiunto, "sarà ricordato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

