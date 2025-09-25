Maggiori tutele per gli animali a Cervinara dopo il caso della gattina Fortunata

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 12ª Commissione Tutela e Diritti degli Animali, appartenente all'Intergruppo Parlamentare Sviluppo del Sud, Aree Fragili e Isole Minori, ha inviato una PEC formale al Commissario Prefettizio del Comune di Cervinara, Dottor Salvatore Guerra, per esprimere la propria preoccupazione riguardo a un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maggiori - tutele

Maggiori tutele e garanzie per i lavoratori: via al nuovo piano di Stp Brindisi

La Cisl Fp chiede un incontro con il sindaco di Acireale: "Maggiori tutele per la polizia municipale"

Medici nel mirino. I sindacati chiedono maggiori tutele

Cerca Video su questo argomento: Maggiori Tutele Animali Cervinara