Magalli rivela il vero motivo della separazione tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Il retroscena di una separazione storica. Giancarlo Magalli, amico di lunga data di Pippo Baudo, ha raccontato un episodio inedito che avrebbe determinato la fine del matrimonio tra il celebre conduttore e la soprano Katia Ricciarelli. In un’intervista al settimanale Oggi, Magalli ha spiegato che una frattura profonda si sarebbe creata molti anni fa, culminando nella separazione definitiva della coppia, sposata nel 1986 e divorziata nel 2004. L’episodio che ha segnato la crisi. Secondo Magalli, la crisi tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo avrebbe avuto origine da un fatto preciso: “Pippo fu operato al San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Magalli rivela il vero motivo della separazione tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

In questa notizia si parla di: magalli - rivela

