Magalli picchia duro contro Katia Ricciarelli la verità dietro al divorzio | Lei andava a giocare ai casinò

Magalli ha svelato il vero motivo dietro il divorzio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, avvenuto nel 2004, dopo 18 anni insieme: “Pippo fu operato al san Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma lei era all’estero per un soggiorno, non mi ricordo, mi sembra in Croazia. Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliele disse di tutti i colori”. “Lei, offesissima, fece arrivare una lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione”, ha rivelato ancora Magalli, “Presumo che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

