Magalli nuove stoccate a Katia Ricciarelli | ‘Pippo Baudo andò su tutte le furie e la cacciò’

Le dichiarazioni che fanno discutere. Giancarlo Magalli torna a parlare di Katia Ricciarelli. Dopo aver già espresso pubblicamente il proprio dissenso verso alcune dichiarazioni del soprano, l’ex conduttore Rai ha scelto le pagine del settimanale Oggi per ribadire il suo punto di vista. Al centro, ancora una volta, la figura di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, e i contrasti mai sopiti tra la cantante lirica e l’assistente storica del presentatore, Dina Minna. Secondo Magalli, la versione offerta dalla Ricciarelli — che lamentava di non essere stata informata direttamente della morte dell’ex marito — non reggerebbe: «Non esiste alcun comitato ufficiale per comunicare i lutti alle ex mogli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Magalli, nuove stoccate a Katia Ricciarelli: ‘Pippo Baudo andò su tutte le furie e la cacciò’

In questa notizia si parla di: magalli - nuove

Giancarlo Magalli: “Pippo Baudo non voleva dare il numero di telefono a Katia Ricciarelli. Aveva detto ‘non me la passare quando chiama’. Non voleva sentirla” . . . . . . . Voir le : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/giancarlo-magalli-pippo-baudo-non-v - facebook.com Vai su Facebook

Il conduttore attacca nuovamente la cantante - Giancarlo Magalli torna ad attaccare Katia Ricciarelli dopo le parole della cantante sull’assistente di Pippo Baudo pronunciate a Verissimo. Secondo tpi.it

Giancarlo Magalli e la stoccata a Katia Ricciarelli sui rapporti con Pippo Baudo: "Non voleva parlare con lei" - Giancarlo Magalli è intervenuto con una frecciata sulla vicenda che coinvolge Katia Ricciarelli e la gestione degli ultimi anni di vita di Pippo Baudo ... Come scrive virgilio.it