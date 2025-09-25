Magalli | Katia Ricciarelli lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale per il casinò
Giancarlo Magalli ha sferrato un altro duro colpo a Katia Ricciarelli. Il conduttore non ha apprezzato le dichiarazioni della cantante dopo la morte del suo amico Pippo Baudo. E così, l’ex volto de I Fatti Vostri, dopo aver difeso Dina Minna, l’assistente di Super Pippo, ha ora svelato il presunto motivo del divorzio tra il collega e la soprano. Un matrimonio arrivato un anno dopo il primo incontro – un vero e proprio colpo di fulmine – e durato dal 1986 al 2004. Perché Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono lasciati, parla Magalli. Per molti anni Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno formato una coppia complice e unita. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: magalli - katia
“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli
Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”
La Volta Buona, pagelle 16 settembre: Magalli punge Katia Ricciarelli (8,5) e la Trevisan in lacrime (8)
Giancarlo Magalli: “Pippo Baudo non voleva dare il numero di telefono a Katia Ricciarelli. Aveva detto ‘non me la passare quando chiama’. Non voleva sentirla” . . . . . . . Voir le : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/giancarlo-magalli-pippo-baudo-non-v - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Magalli: "Pippo Baudo non voleva più sentire Katia Ricciarelli. La sua assistente era fondamentale per lui" - X Vai su X
Magalli: “Katia Ricciarelli lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale. Lei era al casinò, le piaceva giocare” - Giancarlo Magalli attacca duramente Katia Ricciarelli dopo le rimostranze della cantante che lamentava il fatto di non essere stata avvertita della morte ... Come scrive fanpage.it
Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, Magalli svela vero motivo del divorzio/ “L’ha lasciato solo in ospedale” - Katia Ricciarelli, gelo con Baudo: "Arrivò tre giorni dopo l’operazione". Riporta ilsussidiario.net