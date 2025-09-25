Giancarlo Magalli ha sferrato un altro duro colpo a Katia Ricciarelli. Il conduttore non ha apprezzato le dichiarazioni della cantante dopo la morte del suo amico Pippo Baudo. E così, l’ex volto de I Fatti Vostri, dopo aver difeso Dina Minna, l’assistente di Super Pippo, ha ora svelato il presunto motivo del divorzio tra il collega e la soprano. Un matrimonio arrivato un anno dopo il primo incontro – un vero e proprio colpo di fulmine – e durato dal 1986 al 2004. Perché Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono lasciati, parla Magalli. Per molti anni Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno formato una coppia complice e unita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Magalli: “Katia Ricciarelli lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale per il casinò”