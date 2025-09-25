Mafia foggiana due arresti per il duplice omicidio di Apricena | così agirono i killer in pieno giorno

Inseguirono il furgoncino bianco delle vittime designate per chilometri, fecero fuoco in corsa una prima volta. Poi, quando l’uomo alla guida perse il controllo della vettura andandosi a schiantare contro alcuni cartelli stradali, scesero dalla loro auto in tre e, accerchiando il camioncino, esplosero numerosi colpi di kalashnikov e sfigurarono i cadaveri con un colpo di grazia in faccia. Morirono Antonio Petrella e Nicola Ferrelli, entrambi già noti agli inquirenti come acquirenti del clan Di Summa-Ferrelli. A distanza di otto anni da quel 20 giugno 2017, la Dda di Bari ha risolto il duplice omicidio di Apricena, uno dei più efferati crimini della mafia garganica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mafia foggiana, due arresti per il duplice omicidio di Apricena: così agirono i killer in pieno giorno

