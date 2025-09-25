Mafia e voto di scambio la difesa dell' ex consigliere comunale di Sciacca chiede l' assoluzione
Il pm, lo scorso giugno, ha chiesto la condanna ad 8 anni. I legali, nelle ultime ore, hanno invece invocato l'assoluzione di Vittorio Di Natale, ex consigliere comunale di Sciacca, accusato di scambio elettorale politico mafioso. Il processo, con il rito abbreviato, è in corso dinanzi al gup del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
