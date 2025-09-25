Mafia duplice omicidio di Apricena | arrestati due autori del commando armato
(LaPresse) La Polizia ha arrestato due uomini accusati di duplice omicidio volontario e detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e armi comuni da sparo, con il riconoscimento dell’aggravante mafiosa nella duplice declinazione del metodo e dell’agevolazione, in merito al duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena, nel Foggiano, nel tardo pomeriggio del 20 giugno 2017. Le indagini hanno chiarito che il delitto era stato commesso per agevolare il clan LombardiLa TorreRicucci, nato dalla rimodulazione del clan Romito, e quello denominata ‘Società foggiana’, con particolare riferimento alla batteria MorettiPellegrino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
