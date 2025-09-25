Madonna di Medjugorje Messaggio 25 settembre 2025 | Sia per voi tempo di preghiera per la pace

È appena arrivato il messaggio del 25 settembre 2025 consegnato dalla Madonna alla veggente Marija Pavlovi? di Medjugorje con un richiamo a vivere questo tempo nella preghiera per la pace. Ricordiamo che Marija Pavlovic, Vicka Ivankovi? e Ivan Dragi?evi?, sono i tre veggenti che hanno ancora le apparizioni quotidiane e, secondo le loro rivelazioni, termineranno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

