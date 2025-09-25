Madonna di Medjugorje Messaggio 25 settembre 2025 | Sia per voi tempo di preghiera per la pace
È appena arrivato il messaggio del 25 settembre 2025 consegnato dalla Madonna alla veggente Marija Pavlovi? di Medjugorje con un richiamo a vivere questo tempo nella preghiera per la pace. Ricordiamo che Marija Pavlovic, Vicka Ivankovi? e Ivan Dragi?evi?, sono i tre veggenti che hanno ancora le apparizioni quotidiane e, secondo le loro rivelazioni, termineranno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: madonna - medjugorje
Madonna di Medjugorje, Messaggio 25 luglio 2025: “Lottate per la santità”
A Medjugorje la Madonna rivela la sua vera data di nascita
La vera immagine della Madonna di Medjugorje: lo dicono i veggenti
Radio Maria. . LIVE DA #MEDJUGORJE #radiomaria Oggi, venerdì, la Madonna ci invita al digiuno e alla preghiera. Siamo in diretta dalla Cappella dell’Adorazione a Medjugorje, per sostare insieme davanti a Gesù Eucaristia. Affidiamo i nostri cuori, le no - facebook.com Vai su Facebook
Madonna di Medjugorje/ Messaggio di oggi 25 settembre 2025: la “Gospa” e quello sguardo col cuore - Messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 settembre 2025, un anno dopo il "nulla osta" della Chiesa. Secondo ilsussidiario.net
MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO DI NATALE OGGI 25 DICEMBRE 2024/ “Pregate, pregate, pregate perchè…” - L'attesa nell'amore di Gesù, una preghiera per la pace IL MESSAGGIO DI NATALE DALLA MADONNA DI ... Lo riporta ilsussidiario.net