Madame Macron e il certificato ginecologico della République
C’è voluto l’ospedale. Già, nella Francia che si vanta di insegnare al mondo l’Illuminismo, il Rinascimento, la grandeur, è servita una cartella clinica per confermare che la Première Dame non è un uomo. Non bastava il certificato di matrimonio, non bastavano le foto di famiglia, non bastavano i decenni di gossip: serviva il referto medico. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
