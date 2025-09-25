Madame Macron e il certificato ginecologico della République

Lidentita.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è voluto l’ospedale. Già, nella Francia che si vanta di insegnare al mondo l’Illuminismo, il Rinascimento, la grandeur, è servita una cartella clinica per confermare che la Première Dame non è un uomo. Non bastava il certificato di matrimonio, non bastavano le foto di famiglia, non bastavano i decenni di gossip: serviva il referto medico. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

madame macron e il certificato ginecologico della r233publique

