macrolibrarsi festival alla fiera nel weekend

Sabato 27 e domenica 28 settembre alla Fiera di Cesena è in programma ad ingresso gratuito l’evento ‘ Macrolibrarsi Fest ’. L’appuntamento, nato nel 2013 come festa di inaugurazione del negozio fisico Macrolibrarsi, è cresciuto fino a raggiungere 21mila visitatori nel 2024, posizionandosi come uno dei punti di riferimento in Italia per il benessere olistico. Tra gli ospiti di quest’anno, gli organizzatori segnalano in particolare Gianluca Gotto, autore e divulgatore molto seguito, che condividerà la sua esperienza di viaggiatore e narratore di vita, ispirando con storie capaci di aprire nuovi orizzonti di libertà e autenticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

