Macrolibrarsi festival alla Fiera nel weekend
Sabato 27 e domenica 28 settembre alla Fiera di Cesena è in programma ad ingresso gratuito l'evento ' Macrolibrarsi Fest '. L'appuntamento, nato nel 2013 come festa di inaugurazione del negozio fisico Macrolibrarsi, è cresciuto fino a raggiungere 21mila visitatori nel 2024, posizionandosi come uno dei punti di riferimento in Italia per il benessere olistico. Tra gli ospiti di quest'anno, gli organizzatori segnalano in particolare Gianluca Gotto, autore e divulgatore molto seguito, che condividerà la sua esperienza di viaggiatore e narratore di vita, ispirando con storie capaci di aprire nuovi orizzonti di libertà e autenticità.
Dal 27 al 28 settembre torna il festival di Macrolibrarsi, sempre alla Fiera di Cesana, ad ingresso rigorosamente gratuito. Due giorni di libertà, benessere e consapevolezza. - facebook.com Vai su Facebook