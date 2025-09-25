Macrolibrarsi festival alla Fiera nel weekend

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 e domenica 28 settembre alla Fiera di Cesena è in programma ad ingresso gratuito l’evento ‘ Macrolibrarsi Fest ’. L’appuntamento, nato nel 2013 come festa di inaugurazione del negozio fisico Macrolibrarsi, è cresciuto fino a raggiungere 21mila visitatori nel 2024, posizionandosi come uno dei punti di riferimento in Italia per il benessere olistico. Tra gli ospiti di quest’anno, gli organizzatori segnalano in particolare Gianluca Gotto, autore e divulgatore molto seguito, che condividerà la sua esperienza di viaggiatore e narratore di vita, ispirando con storie capaci di aprire nuovi orizzonti di libertà e autenticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

macrolibrarsi festival alla fiera nel weekend

© Ilrestodelcarlino.it - Macrolibrarsi, festival alla Fiera nel weekend

In questa notizia si parla di: macrolibrarsi - festival

Cerca Video su questo argomento: Macrolibrarsi Festival Fiera Weekend