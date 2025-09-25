Macellaio impiccato nel negozio parte il processo per omicidio | due uomini accusati di aver inscenato il suicidio
È partito ieri nel Tribunale di Ravenna il processo sulla morte del 64enne Domenico Montanari, trovato impiccato nella sua macelleria a Faenza il 26 luglio 2019. Due sono gli imputati che dovranno rispondere dell'accusa di omicidio pluriaggravato in concorso: l'ex vigile urbano di 55 anni Gian.
Al via il processo per l'omicidio del macellaio - Ieri davanti alla corte d'assise erano presenti entrambi gli imputati faentini