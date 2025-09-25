Macchina finisce nel giardino di una casa volando | immagini shock

Sembrava una sera come tante, con le luci delle case che iniziavano ad accendersi lungo i tornanti e il rumore delle auto che risalivano la valle. Poi, all’improvviso, un boato ha interrotto la quiete: un’auto ha perso il controllo ed è piombata fuori strada, finendo nel giardino di un’abitazione. I residenti, scossi dal frastuono, sono corsi fuori trovandosi davanti la scena di un ribaltamento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Chi era in zona racconta di attimi concitati, con i vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi e cercato di avvicinarsi alla vettura per capire le condizioni del conducente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Macchina finisce nel giardino di una casa “volando”: immagini shock

