Maccarese e Fregene ok alla riqualificazione ambientale

Fiumicino, 25 settembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di Fiumicino si è fatta promotrice della riqualificazione ambientale delle aree di Maccarese e Fregene, in particolare della qualità delle acque di balneazione e del recupero e riuso delle acque irrigue, ai fini del risparmio della risorsa idrica. La Giunta comunale ha stabilito che il progetto esecutivo fosse redatto in due lotti funzionali: il primo, costituito dal potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno di Focene con il supporto del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord; il secondo inerente alla realizzazione di una condotta premente dallo Stagno di Focene al Canale delle Acque Alte di Maccarese, funzionale al riuso delle acque irrigue. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: maccarese - fregene

Guasto improvviso alla rete idrica, Fregene e Maccarese restano senz’acqua

Guasto improvviso lascia senz’acqua Fregene e Maccarese: polemiche dall’opposizione

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino si è fatta promotrice della riqualificazione ambientale delle aree di Maccarese e Fregene, in particolare della qualità delle acque di balneazione e del recupero e riuso delle acque irrigue, ai fini del risparmio della riso - facebook.com Vai su Facebook

Federico Teti Portiere Fregene Maccarese - X Vai su X

Perché a Fregene e a Maccarese non si potrà più ballare in spiaggia: lo ha deciso il sindaco - Lo ha deciso il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha firmato un'ordinanza con cui ha disposto il divieto per un mese di organizzare ... Segnala fanpage.it

Fregene, strage di pesci in mare: «L'acqua è troppo calda» - Come giorni fa a Orbetello si è registrata una morìa di pesci alla foce dell'Arrone tra Fregene e Maccarese. video.corriere.it scrive