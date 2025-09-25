Ma Pompei può diventare un’esperienza da vivere?

La notizia della settimana, nel mondo dell’arte, è l’apertura di un ristorante agli scavi di Pompei. Recentemente è stato inaugurato Chora Restaurant, un ristorante all’interno del sito archeologico di Pompei, situato nella Casina dell’Aquila, edificio ottocentesco che si trova nel cuore dell’area degli Scavi. Il ristorante è una iniziativa del Parco Archeologico di Pompei, che ha affidato i servizi di ristorazione tramite concessione alla cooperativa Cirfood. L’inaugurazione ufficiale è recente, settembre 2025, anche se il locale era già operativo da qualche tempo. Un elemento centrale del progetto è l’inclusione sociale: i prodotti agricoli utilizzati nel ristorante provengono dalla prima fattoria sociale interna al Parco Archeologico, gestita dalla cooperativa “Il Tulipano”, che coinvolge ragazzi “fragili” (cioè con disabilità o in situazioni di svantaggio), il tutto quindi sembra solo a fin di bene, anzi, un’azione più che lodevole. 🔗 Leggi su 361magazine.com

