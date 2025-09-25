Ma il gol che ha preso il Barcellona? È la sintesi dell’aberrazione del calcio contemporaneo VIDEO

Ilnapolista.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma il gol che ha preso il Barcellona? È la sintesi dellaberrazione del calcio contemporaneo Il Barcellona sta incredibilmente perdendo 1-0 sul campo dell’Oviedo a fine primo tempo. Immaginiamo che, nonostante l’assenza di Yamal per infortunio all’inguine, ribalterà la partita e finirà col vincere. Prima di questa partita, l’Oviedo era reduce da quattro sconfitte e una vittoria. Ma quel che vale la pena commentare è il gol subito dalla squadra di Flick al 33esimo del primo tempo. Rimessa laterale dell’Oviedo nelle propria metà campo con immediato lancio lungo in avanti (di Alberto Reina) che peraltro coglie la difesa catalana impreparata (strano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ma il gol che ha preso il barcellona 200 la sintesi dell8217aberrazione del calcio contemporaneo video

© Ilnapolista.it - Ma il gol che ha preso il Barcellona? È la sintesi dell’aberrazione del calcio contemporaneo (VIDEO)

In questa notizia si parla di: preso - barcellona

Condannato per strage Corinaldo evaso da carcere, Cavallari preso a Barcellona

Condannato per strage Corinaldo evaso, Andrea Cavallari preso a Barcellona

Corinaldo: Andrea Cavallari preso a Barcellona: era evaso dopo la laurea

gol ha preso barcellonaRashford, Barcellona Down Newcastle per vincere il loro apri della Champions League - Marcus Rashford ha segnato i suoi primi gol per il Barcellona mentre il brillante tutore dell’Inghilterra ha ispirato una vittoria per 2- Scrive oltrelalinea.news

gol ha preso barcellonaRashford si è già preso il Barcellona: "Voglio restare qui il più a lungo possibile" - L'attaccante classe 1997, in prestito dal Manchester United, ha trascinato. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Ha Preso Barcellona