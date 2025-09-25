Ma il gol che ha preso il Barcellona? È la sintesi dell’aberrazione del calcio contemporaneo Il Barcellona sta incredibilmente perdendo 1-0 sul campo dell’Oviedo a fine primo tempo. Immaginiamo che, nonostante l’assenza di Yamal per infortunio all’inguine, ribalterà la partita e finirà col vincere. Prima di questa partita, l’Oviedo era reduce da quattro sconfitte e una vittoria. Ma quel che vale la pena commentare è il gol subito dalla squadra di Flick al 33esimo del primo tempo. Rimessa laterale dell’Oviedo nelle propria metà campo con immediato lancio lungo in avanti (di Alberto Reina) che peraltro coglie la difesa catalana impreparata (strano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ma il gol che ha preso il Barcellona? È la sintesi dell’aberrazione del calcio contemporaneo (VIDEO)