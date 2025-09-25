Ma che fai con quella roba? Bufera in famiglia per il super vip | letteralmente infangata
Le grandi sale delle Nazioni Unite a New York hanno ospitato, nei giorni scorsi, un intervento che ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Non si trattava di un politico o di un diplomatico di lungo corso, ma della giovane figlia di due star di Hollywood, che ha deciso di usare il proprio spazio pubblico per lanciare un messaggio personale e controverso. Il tema, a distanza di anni dall’emergenza sanitaria, continua a dividere: le mascherine. Leggi anche: Italia, impennano contagi covid. Nuova variante: i sintomi particolari In un contesto ufficiale e carico di simbolismo come quello dell’Onu, la voce di una ragazza di 19 anni ha suscitato consensi e critiche in egual misura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: roba - bufera
“Ma che roba…”. Raoul Bova, dopo lo scandalo del presunto tradimento a Rocío è bufera per un video
"Ma come fanno a mangiare questa roba?". Insulta il cibo cinese, è bufera su Townsend
Rapuano nella bufera dopo gli errori commessi in Verona-Juve: secondo 'La Gazzetta dello Sport', trascorrerà alcune settimane in Serie B prima del ritorno in A I vertici dell'AIA non hanno apprezzato le decisioni prese, ovvero il rigore assegnato al Verona e - facebook.com Vai su Facebook