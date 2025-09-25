M5s | Piena solidarietà a Croatti e alla Flotilla Atto gravissimo che viola ogni diritto
Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza esprime la più profonda solidarietà e vicinanza ai membri della Global Sumud Flotilla e in particolare al senatore Marco Croatti, colpiti la scorsa notte da un attacco di droni israeliani mentre si trovavano in acque internazionali a bordo.
Piena solidarietà alla sindaca di Genova, Silvia Salis, vittima di una lettera anonima con minacce. Condannare non basta. Difendere chi rappresenta le istituzioni è un dovere. La politica non può trasformarsi in bersaglio di odio e intimidazioni. Ogni atto vile co
Mo: Croatti (M5S), 'rabbia per reazione tiepida governi ad attacchi a Flotilla' - La nostra flotta si unirà a quella partita da Barcellona, faremo rotta su Gaza senza scali intermedi ...