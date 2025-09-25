M5s | Piena solidarietà a Croatti e alla Flotilla Atto gravissimo che viola ogni diritto

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza esprime la più profonda solidarietà e vicinanza ai membri della Global Sumud Flotilla e in particolare al senatore Marco Croatti, colpiti la scorsa notte da un attacco di droni israeliani mentre si trovavano in acque internazionali a bordo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

