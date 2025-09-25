Lynk & Co inaugura il primo showroom italiano | in arrivo 20 retailer entro l’anno

Dopo una prima fase sperimentale centrata sul car sharing e sull’abbonamento mensile, Lynk & Co cambia rotta. Non che non abbia avuto successo con tale formula, anzi, tutto ricordano il fenomeno che ha imperversato specialmente sulle strade di Milano. Tuttavia, adesso i tempi sono maturi per evolversi e diventare una realtà più strutturata e completa anche nel nostro Paese. Il marchio cinese del gruppo Geely, legato a doppio filo con Volvo, punta ora con decisione sul canale retail tradizionale. Con circa 100 punti vendita già operativi in Europa e un obiettivo fissato a 150 entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

