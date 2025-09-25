Lutto per Mercedes Bresso ex presidente di Regione Piemonte | morto a 89 anni il marito Claude Raffestin

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto per l’ex presidente di Regione Piemonte Mercedes Bresso, in carica come governatrice dal 2005 al 2010. Nella notte tra ieri e oggi, 25 settembre, è morto il marito Claude Raffestin. Aveva 89 anni e si trovava nell’abitazione torinese della coppia, non lontano dalla basilica di Superga.Chi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

