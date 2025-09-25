Lutto nella musica italiana addio a un grande musicista | il cordoglio di Laura Pausini
Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di un artista che nel corso della sua carriera aveva messo il proprio talento al servizio di alcuni dei più grandi nomi della scena nazionale. La notizia è arrivata all’improvviso, senza che siano state rese note le cause del decesso, e ha lasciato sgomenti colleghi e fan. A tradire la drammaticità del momento sono state soprattutto le parole di Laura Pausini, che sui social ha lasciato un messaggio pieno di dolore, lasciando intendere la natura inaspettata dell’accaduto. Era noto soprattutto come musicista di studio, un professionista silenzioso ma imprescindibile per la qualità di tante produzioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: lutto - musica
Grave lutto nella musica, la cantante perde la sua battaglia contro la malattia
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Lutto nella musica, il cantante trovato senza vita così
Lutto a Noale. Jury Dogà aveva 49 anni e suonava da una vita con il gruppo che propone musica indie-rock e brit-pop. «Te ne sei andato lasciando un vuoto immenso». Venerdì 26 settembre l’ultimo saluto - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nella televisione italiana: addio a Marina Donato, produttrice e vedova di Corrado - Marina Donato, figura di spicco della televisione italiana e vedova del leggendario conduttore Corrado Mantoni, è scomparsa nella notte tra mercoledì e giovedì 30 luglio, all’età di 76 anni. Secondo iodonna.it
Televisione in lutto. Addio a Pippo Baudo - Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. Lo riporta rainews.it