Lutto in famiglia per Rossella Brescia | Anche tu in così pochi mesi…
La notizia è arrivata come un colpo dritto al cuore dei fan e degli amici: Rossella Brescia è stata colpita da un grave lutto. La ballerina e conduttrice ha scelto Instagram per un ultimo saluto, corredando il post con alcuni scatti in bianco e nero che ritraggono chi ha perso alle sorelle quando erano giovani. Le immagini parlano da sole, figure affiancate, gesti che raccontano una complicità antica e una famiglia che ora si trova a fare i conti con un vuoto enorme. Nel post Rossella ha messo in fila il dolore e la gratitudine, restituendo al pubblico frammenti di una storia privata che diventa universale nel momento del dolore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
È morto il papà di Rossella Brescia, solo un anno fa disse: "Non mi riconosce più, vorrei solo 10 minuti di nuovo con lui" - Un periodo molto complicato e doloroso per la ballerina e la sua famiglia, che in soli quattro mesi ha perso il padre e due zie ... Riporta today.it
