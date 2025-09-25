Lusso vino e misteri Ecco le tenute da sogno legate a oligarchi russi | vi svelo chi c' è dietro

Arezzonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zona Campo di Marte, a due passi dallo stadio Artemio Franchi. In via dei Sette Santi c’è una palazzina di tre piani sobria ed elegante, con la facciata gialla. Qui, presso lo studio di commercialisti Sbf Consulting, è registrata una cinquantina di società. Molte sono aziende agricole, che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lusso - vino

Toscana, lusso, vino e misteri. Ecco le tenute da sogno con proprietà opaca (legate a oligarchi russi)

Lusso, vino e misteri. Ecco le tenute da sogno legate a oligarchi russi: vi svelo chi c'è dietro.

Toscana, lusso, vino e misteri. Ecco le tenute da sogno con proprietà opaca (legate a oligarchi russi) - Ci sono luoghi incantevoli, tra idilliaci vigneti e oliveti, riconducibili ad alcune tra le persone più ricche di Mosca. Secondo firenzetoday.it

Vino, Caviro si «sdoppia»: il Tavernello e le tenute, l’obiettivo è crescere nel mercato premium - Quando, nel 1982, venne messa ai voti l’Operazione Tavernello, il consiglio di amministrazione della cooperativa Corovin si spaccò. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lusso Vino Misteri Tenute