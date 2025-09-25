Le rimostranze sullo Stato di diritto (il cui rispetto è necessario anche per far parte dell’Alleanza atlantica) sono un pretesto per neutralizzare i conservatori in Consiglio Ue. E blindare il dominio di Parigi e Berlino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ungheria sta in Europa e nella Nato ma se fa comodo diventa un regime