In onda su Sky. Questa sera, giovedì 25 settembre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, va in onda la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti sarà l’ultima occasione per convincere i giudici – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – e trasformare il sogno della musica in una concreta possibilità. Sul palco dello Sky Original prodotto da Fremantle, gli artisti proporranno una cover o un brano inedito, con un obiettivo preciso: ottenere almeno tre “sì” dai quattro giudici per accedere ai Bootcamp. A vivere con loro l’emozione del debutto e a raccogliere le impressioni a caldo nel backstage dell’ Allianz Cloud di Milano ci sarà Giorgia, padrona di casa che aprirà la puntata e accompagnerà i ragazzi durante tutto il percorso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ultimo sì: chi conquisterà i Bootcamp di X Factor 2025?