L’ultimo gesto di Leo ha salvato quattro bimbi con la donazione degli organi
Pisa, 25 settembre 2025 – Una settimana dopo lo scontro frontale in un’area vuota vicino allo stabilimento Ikea, il dolore è sempre lì, devastante. Anche perché non si sa ancora che cosa sia successo. La famiglia di Leonardo, 16 anni, che è morto tre giorni dopo in ospedale, ha deciso, avendone la possibilità, di donare gli organi del figlio. E quegli organi hanno salvato quattro bambini e un adulto che erano in attesa di riceverli. “Avrebbe voluto così”, ci aveva spiegato il padre Michelangelo, perché Leonardo era “altruismo puro. Era generoso con tutti”. “Ci ha sempre detto: ’Se qualcosa può fare bene a un altro perché non farla?’”, ci aveva raccontato il papà quasi con un sussurro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Loreto, papà muore a 3 giorni dall?incidente. Non ce l?ha fatta il 39enne Razvan Nicolae Stangaciu. L?ultimo gesto: ha donato gli organi
Il Forte piange Armani. L’annuncio sulla Capannina fu l’ultimo gesto d’amore
Hamsik si ritira, l’ultimo gesto e le dichiarazioni da brividi: “Ai miei figli auguro che..”
