Sempre più squadre, ancora più partite: la nuova formula a 48 ancora non ha debuttato (lo farà la prossima estate, con USA 2026 ) e la Fifa già pensa ad allargarsi ulteriormente. L’ultima follia di Gianni Infantino e della massima organizzazione calcistica mondiale è il Mondiale davvero extra-large, addirittura con 64 nazionali. L’idea, lanciata negli scorsi mesi, è stata discussa ufficialmente per la prima volta: come riportato dal portale The Athletic, se n’è parlato negli ultimi giorni negli uffici della Trump Tower, a New York, nuovo quartiere generale della Fifa (che da qualche tempo, proprio su volere di Infantino, ha spostato la sua sede dalla Svizzera in America). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultima follia di Infantino: mondiali 2030 a 64 squadre! Così il torneo più importante diventerà un suk, in nome del profitto