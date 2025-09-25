Luisa Corna star un premio speciale | La mia musica arriva al cuore di tutti

Luisa Corna è stata tra le protagoniste della XXIX edizione del Festival Internazionale della Polizia, ricevendo il Premio Internazionale Apoxiomeno, l’unico riconoscimento nel mondo dato a chi, con la propria opera, ha valorizzato il lavoro delle Forze dell’Ordine, nella loro attività di tutela della sicurezza del cittadino. Luisa Corna è entrata nella schiera delle star italiane e internazionali che hanno vinto la statuetta d’argento, tra queste troviamo Colin Firth, Matt Dillon, Hellen Mirren, Ennio Morricone, Robert Moresco, Nikita Sergeevi? Michalkow, Abel Ferrara, Massimo Ranieri, Andrea Camilleri, Gina Lollobrigida, solo per citare qualche nome. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Luisa Corna star, un premio speciale: “La mia musica arriva al cuore di tutti”

Luisa Corna: “Mio marito Stefano Giovani ha 15 anni meno di me, sarebbe stato un peccato fermarsi per l’età”

“Mio marito Stefano Giovino ha 15 anni meno di me, ma sarebbe stato un peccato fermarsi per l’età. La sua presenza è coinvolgente”: Luisa Corna sul matrimonio

Luisa Corna sul marito, 15 anni più giovane: "Sarebbe stato un peccato fermarsi per l'età" - In occasione di un'intervista al Secolo XIX, Luisa Corna ha parlato delle precedenti relazioni e di come tutto è cambiato quando ha conosciuto Stefano Giovino, che ha 15 anni meno di lei. Scrive gazzetta.it

Luisa Corna: «Ho 15 anni in più di mio marito, ma era un peccato fermarsi per l'età. Serena e Britti? A volte bisogna avere il coraggio di lasciarsi, noi donne ne abbiamo di ... - Luisa Corna, 59 anni, sta trascorrendo un'estate in tour nelle piazze italiane: è tornata al grande amore professionale, il canto, dopo aver sposato l'uomo della sua vita, l'ufficiale dei carabinieri ... Secondo brescia.corriere.it