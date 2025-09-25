Luigino Bruni Donizetti Festival Fiati e melgotto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
La sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, la festa al parco della Crotta in Città Alta, il Donizetti Festival Fiati al Liceo Secco Suardo, Luigino Bruni alla chiesa di Longuelo per Molte Fedi, “I giorni del melgotto” a Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 25 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17 al Teatro di Loreto, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “C’è un cavallo nell’armadio. e non è mia sorella”, con Pandemonium Teatro. Da 2 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Piccolo è bello”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Pensare, edificare e orientare l'esistenza dei fedeli attraverso l'esempio di Maria, perché lei può davvero indicare la via del discepolo, avendola percorsa per prima. La riflessione di Luigino Bruni
Donizetti Opera: il festival dedicato al geniale musicista compie 10 anni - L’edizione 2024 del festival Donizetti Opera sarà quindi speciale e celebrativa, con i weekend che «cominciano» il giovedì. Lo riporta ecodibergamo.it
Torna il Donizetti Festival: 'Nati dal nulla, compiamo 10 anni' - (di Bianca Maria Manfredi) È doloroso per Francesco Micheli dopo dieci edizioni come direttore artistico l'addio al Donizetti Opera Festival, che si inaugurerà il 14 novembre con la techno- ansa.it scrive