Luigino Bruni Donizetti Festival Fiati e melgotto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, la festa al parco della Crotta in Città Alta, il Donizetti Festival Fiati al Liceo Secco Suardo, Luigino Bruni alla chiesa di Longuelo per Molte Fedi, “I giorni del melgotto” a Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 25 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17 al Teatro di Loreto, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “C’è un cavallo nell’armadio. e non è mia sorella”, con Pandemonium Teatro. Da 2 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Piccolo è bello”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

