Lui mai così furioso Giancarlo Magalli il motivo del divorzio di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli ha deciso di raccontare un retroscena che, a suo dire, avrebbe segnato la fine del matrimonio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Il conduttore, 78 anni, amico storico del "Pippo nazionale", ha affidato la sua versione dei fatti al settimanale Oggi, spiegando come una frattura insanabile si sarebbe consumata ormai molti anni fa, portando al divorzio della coppia che era convolata a nozze nel 1986 e che si è separata definitivamente nel 2004. Secondo Magalli, all'origine della crisi ci sarebbe stato un episodio ben preciso. "Pippo fu operato al San Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma era all'estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia", ha raccontato il conduttore.