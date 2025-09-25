L' ufficio postate di Castel del Piano così come è strutturato non va incontro alle esigenze dei cittadini
Dal consiglio comunale si torna a sollecitare la Giunta comunale per un ulteriore dialogo con la Direzione di Poste Italiane affinché venga potenziato il personale presso l’Ufficio Postale di Castel del Piano. E anche per l'installazione di nuovi sportelli Postamat nelle frazioni di Mugnano e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: ufficio - postate
POSTICIPO RIAPERTURA UFFICIO POSTALE COMUNE DI CASALETTO VAPRIO Si comunica ai gentili cittadini che la data di riapertura dell' Ufficio Postale di Casaletto Vaprio, sito in via Roma n. 16 e' stata posticipata al giorno 25/09/2025 a causa di un ritar - facebook.com Vai su Facebook
Servizi al cittadino Poste, personale all’osso: "A Castel del Piano potenziare l’organico" - E questo causa disagi all’utenza, costretta a file interminabili. Si legge su msn.com
Poste Italiane: a Scarnafigi via ai lavori del progetto Polist nell'ufficio di via Roma - A circa due anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la Casa dei servizi digitali, arriva anche a Scarnafig ... Come scrive targatocn.it