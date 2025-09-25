L' Uefa valuta la sospensione di Israele dal calcio internazionale

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali, la notizia è stata rivelata dal Times nelle ultime ore. La prossima settimana dovrebbe essere votata la mozione, richiesta e sostenuta da tanti paesi membri.Se la decisione dovesse essere. 🔗 Leggi su Today.it

