L’Ue deve usare i beni russi congelati per aiutare l’Ucraina

L’Unione europea deve usare i beni russi congelati per finanziare la resistenza Ucraina. È un appello che una parte della politica europea porta avanti da tempo, ma adesso c’è anche la firma del cancelliere tedesco Friedrich Merz. In un articolo di opinione pubblicato sul Financial Times, Merz invita Bruxelles a sostenere Kyjiv con un prestito di centoquaranta miliardi di euro – derivante appunto dai beni russi congelati – e dimostrare il massimo impegno contro l’aggressione criminale della Russia. «Vladimir Putin continua la sua brutale guerra di conquista contro l’Ucraina con ferocia incessante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

