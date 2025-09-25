Lucio Corsi alla Festa del Cinema di Roma con La chitarra nella roccia

foto di Filippo G. Moscati ROMALucio Corsi presenterà alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma (15-26 ottobre 2025) “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, il film del concerto tenutosi lo scorso 30 luglio all’interno della celebre abbazia cistercense – capolavoro del XII secolo – di Chiusdino (Siena). Il progetto vede la regia di Tommaso Ottomano, fratello artistico, regista e co-autore di Lucio, e la produzione di Sugar. Il film è il racconto di un live speciale in un luogo d’eccezione, affascinante e carico di storia, che rafforza ancora di più il legame dell’artista con la sua terra. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

