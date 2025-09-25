Lucio Barani NPSI sulla questione palestinese | Craxi e Andreotti stavano realizzando le premesse per una pace stabile e duratura

Ildifforme.it | 25 set 2025

Secondo il già Sen. Lucio Barani c’eravamo quasi arrivati alla svolta che avrebbe potuto cambiare tutto. Se fosse andata in porto la federazione giordano-palestinese, cui lavorava Bettino Craxi, oggi non saremmo a questo punto di escalation di violenza sul territorio di Gaza, davanti a una guerra devastante e a rischi di espansione del conflitto. Shimon Peres . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

