lucignano music festival 2025 un successo tra guerra e pace

Arezzo, 25 settembre 2025 – La direttrice artistica Irene Abrigo traccia un bilancio positivo della rassegna: «Un evento riuscito, capace di lasciare un segno culturale ed educativo, oltre che artistico» Si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo la quinta edizione di Lucignano Music Festival, che dal 17 al 21 settembre ha animato uno dei "Borghi più belli d'Italia" con cinque giornate di musica, incontri e partecipazione. Un programma intenso, segnato dal tema "Guerra e Pace", che ha intrecciato la forza della grande musica con la riflessione civile e il coinvolgimento della comunità.

