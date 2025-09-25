Lucia Regna picchiata dall' ex appello della procura contro la sentenza di assoluzione dai maltrattamenti | C’è una critica costante alla decisione di una donna di separarsi dal marito

L'uomo che ha colpito al volto, poi ricostruito, Lucia Regna è stato condannato per lesioni, ma non per maltrattamenti. Nella sentenza di primo grado si diceva che lei non era attendibile e che i sentimenti dell'uomo erano comprensibili.

Il giudice del tribunale di Torino, Paolo Gallo, ha assolto l'ex marito di Lucia Regna dall'accusa di maltrattamenti. Regna è stata vittima di un pestaggio il 28 luglio 2022 che, durato 7 minuti, l'ha lasciata con il volto distrutto, ricostruito da 21 placche di titanio

