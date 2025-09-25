‘Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025’ appuntamento con la mostra ‘Alchimie della Daunia'

Foggiatoday.it | 25 set 2025

Nel cuore delle celebrazioni di ‘Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025’, prende vita un evento che intreccia arte, memoria e territorio. La mostraAlchimie della Daunia. Tra visioni e realtà’, promossa dall’associazione culturale ‘Utò-Lo Spazio della Luce’, nasce dall’incontro creativo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

