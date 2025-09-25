‘Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025’ appuntamento con la mostra ‘Alchimie della Daunia'
Nel cuore delle celebrazioni di ‘Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025’, prende vita un evento che intreccia arte, memoria e territorio. La mostra ‘Alchimie della Daunia. Tra visioni e realtà’, promossa dall’associazione culturale ‘Utò-Lo Spazio della Luce’, nasce dall’incontro creativo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
