Luce magenta l' auto si ferma Luce verde l' auto riparte Così Opel fa parlare l' auto a guida autonoma

Dday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usare le luci per comunicare con i pedoni e gli altri utenti della strada quando l'auto guida in autonomia: Opel sperimenta un modello di interazione basato su sistemi di IA. 🔗 Leggi su Dday.it

Opel mostra come i veicoli autonomi possono utilizzare la luce per comunicare con i pedoni - In Opel, l’innovazione dell’illuminazione non si limita a migliorare la visibilità, ma punta a creare interazioni più sicure e intelligenti ... Lo riporta msn.com

