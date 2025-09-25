Luce magenta l' auto si ferma Luce verde l' auto riparte Così Opel fa parlare l' auto a guida autonoma
Usare le luci per comunicare con i pedoni e gli altri utenti della strada quando l'auto guida in autonomia: Opel sperimenta un modello di interazione basato su sistemi di IA. 🔗 Leggi su Dday.it
Luce magenta, l'auto si ferma. Luce verde, l'auto riparte. Così Opel fa "parlare" l'auto a guida autonoma - Usare le luci per comunicare con i pedoni e gli altri utenti della strada quando l'auto guida in autonomia: Opel sperimenta un modello di interazione basato su sistemi di IA ... Secondo dmove.it
Opel mostra come i veicoli autonomi possono utilizzare la luce per comunicare con i pedoni - In Opel, l’innovazione dell’illuminazione non si limita a migliorare la visibilità, ma punta a creare interazioni più sicure e intelligenti ... Lo riporta msn.com