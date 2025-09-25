LUCE | La mia musica nasce dalla malinconia ma diventa forza | INTERVISTA
Dal primo banco di scuola, quando cantò Sere Nere di Tiziano Ferro, al nuovo singolo Sei il mio mare: la storia di Valentina Astolfi, in arte LUCE, tra riscatto, amore e determinazione L'articolo LUCE: “La mia musica nasce dalla malinconia, ma diventa forza” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
