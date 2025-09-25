Lucchese - L’emergenza infortuni Pirozzi spera di recuperare Picchi

Mentre Santeramo e Piazze hanno iniziato il programma riabilitativo in seguito agli infortuni accusati nei giorni scorsi e per i quali dovranno saltare alcune partite (forse da due a tre), Alberto Picchi – che domenica scorsa si è fermato durante il riscaldamento –, ieri ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni. Ma tutto lascia pensare che sia disponibile per il match contro il Pro Livorno Sorgenti. La vittoria di Agliana è stata firmata dal calcio di rigore trasformato con freddezza da Mattia Caggianese che, nel dopo partita, ha detto: "Un successo contro un avversario quotato, che ci ha permesso di passare il turno di coppa e che ci dà morale in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

