Lucca smantellato il mercato dello spaccio | il covo dei pusher era vicino alla Questura
Lucca, 25 settembre 2025 – Un mercato dello spaccio a cielo aperto nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca è stato smantellato dalla polizia. La Squadra Mobile ha dato esecuzione a sette misure cautelari (cinque arresti in carcere e due divieti di dimora) nei confronti di cittadini di origine magrebina, accusati di aver gestito per oltre un anno un'intensa attività di spaccio di cocaina e hashish, spesso rivolta anche a minorenni. L'operazione è il frutto di una complessa indagine avviata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati dalla costante presenza di spacciatori nella zona della stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucca - smantellato
Droga in Val d’Agri, quattro arresti: Smantellato dai carabinieri un gruppo dedito allo spaccio, in manette anche una donna. I militari hanno sequestrato 112 grammi di cocaina. - facebook.com Vai su Facebook
Lucca, smantellato il mercato dello spaccio: il covo dei pusher era vicino alla Questura - Il continuo via vai di viaggiatori permetteva agli spacciatori di mescolarsi tra la folla, servendosi anche di vedette per ... Lo riporta lanazione.it
Spaccio a cielo aperto alla stazione anche a clienti minorenni: cinque in carcere - Il Gip ha disposto in tutto 7 misure cautelari fra cui due divieti di dimora sulla base delle responsabilità. Riporta luccaindiretta.it