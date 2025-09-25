Lucca smantellato il mercato dello spaccio | il covo dei pusher era vicino alla Questura

Lucca, 25 settembre 2025 – Un mercato dello spaccio a cielo aperto nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca è stato smantellato dalla polizia. La Squadra Mobile ha dato esecuzione a sette misure cautelari (cinque arresti in carcere e due divieti di dimora) nei confronti di cittadini di origine magrebina, accusati di aver gestito per oltre un anno un'intensa attività di spaccio di cocaina e hashish, spesso rivolta anche a minorenni. L'operazione è il frutto di una complessa indagine avviata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati dalla costante presenza di spacciatori nella zona della stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

