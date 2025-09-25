Luca Zaia i maxi-poster apparsi in Veneto | cosa sta succedendo?
Il governatore uscente del Veneto, il leghista Luca Zaia, guida la battaglia per le prossime regionali anche se non può più tecnicamente ricandidarsi governatore. In quest'ottica può essere letta la comparsa in Veneto di maxi-cartelli raffiguranti la sua faccia con accanto due parole "Veneto, sempre!" e a seguire lo slogan: "L’impegno continua", lo stesso della sua campagna elettorale del 2020. In basso le date delle prossime elezioni: 23 e 24 novembre. Lo scrive il Corriere della Sera. Il nome di Zaia non compare proprio sul cartellone. Basta solo il suo primo piano, ormai un punto di riferimento per il territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Luca Zaia, il ringraziamento al presidente uscente sui manifesti: 'Veneto, sempre!'. Atteso domani il tavolo per scegliere il candidato - facebook.com Vai su Facebook
L’intervento di Luca Zaia (Governatore del Veneto) sul palco di #Pontida25. - X Vai su X
Elezioni regionali in Veneto, Zaia scende in campo: via alla campagna elettorale con i maxi manifesti - La sfida con Fratelli d’Italia entra nel vivo, sale il pressing per imporre Alberto Stefani come candidato ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it
Zaia già sui manifesti in tutto il Veneto, avanza l'ipotesi della candidatura da capolista - Le maxi affissioni, con la data delle prossime elezioni regionali, richiamano la cartellonistica di cinque anni fa ... Come scrive rainews.it